Илья Авербух назвал сумму своих убытков от отмены ледовых шоу

09.04.2020, 14:53, Разное

Известный российский хореограф Илья Авербух пояснил о своих примерных потерях из-за отмены нескольких ледовых шоу. Кроме России, запрет на подобные мероприятия может коснуться Японии и Южной Кореи, где катки пока не закрыты, однако эпидемия коронавируса в этих странах все ещё не остановлена.

«Если ситуация не улучшится до августа, и до этого времени ничего не заработает, то потери составят около 30 миллионов рублей. В учет входят зарплаты, издержки на аренду и прочее», – отметил фигурист. Во многих мероприятиях оплата аренды и рекламы уже произошла – из-за этого прямые убытки могут превысит 10 миллионов рублей.

Помимо этого, Авербух потерял деньги в связи с нереализованными и возвратными билетами – мероприятия отменили, а людям вернули деньги. Дело в том, что в его деле логистику прорабатывают примерно на 2 месяца вперед, поэтому больших потерь не избежать, подытожил он.