США собрались усилить давление на Россию в нефтяной войне

09.04.2020, 14:48, Новости дня

Власти Соединенных Штатов могут повысить пошлины на ввозную нефть для давления на Россию и Саудовскую Аравию, пишет газета The Wall Street Journal.

По словам источников издания, президент США Дональд Трамп сообщил о готовности администрации ввести пошлины на российское и саудовское сырье на совещании с топ-менеджерами американских нефтедобывающих компаний, сенаторами и членами Конгресса, передает РИА «Новости».

Белый дом не будет вводить пошлины, если Москва и Эр-Рияд договорятся о снижении добычи, говорится в статье.

Источники WSJ не исключили, что Вашингтон также рассмотрит возможность усиления антироссийских санкций.

При этом Трамп не давал американским нефтяникам указаний снижать объемы добычи.

Россия заявляла, что готова пойти на сокращение добычи нефти, но только вместе с двумя другими крупнейшими игроками – ОПЕК и Соединенными Штатами.

При этом Трамп заявил, что в США уже сократили объемы добычи нефти, а потому американская сторона будет участвовать в скоординированном с другими странами сокращении добычи. А Саудовская Аравия захотела от РФ еще большего сокращения нефтедобычи, чем уровень, на который согласилась Москва.