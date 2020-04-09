Врачи сообщили о состоянии Бабкиной

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09.04.2020, 14:48, Новости дня

Врачи дают благоприятный прогноз по лечению народной артистки РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией. Об этом сообщил ее пресс-секретарь Александр Велор.

«Прогноз [врачей] благоприятный», – отметил Велор, передает ТАСС.

Ранее сообщали, что тест на коронавирус у певицы показал положительный результат. Однако позже артистка Клара Новикова опровергла эту информацию.

Народная артистка получает всю необходимую медицинскую помощь, а для большей результативности, Бабкина погружена в искусственную кому.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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