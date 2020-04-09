 

Россиянин умер из-за случайного разреза шеи болгаркой

09.04.2020, 14:40, Разное

Житель Новокузнецка умер в результате нелепой случайности – его шею частично разрезало болгаркой. Тело 32-летнего мужчины нашел один из местных жителей, сообщает Vse42.ru.

Свидетель услышал звук работающего инструмента, за которым последовал странный шум. Он привел его к гаражу, внутри которого находилось тело мужчины с порезом на горле. Очевидец позвонил в экстренные службы, однако прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть. Следователи полагают, что во время работы от болгарки откололся кусок диска, который и нанес погибшему смертельную рану.



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