Сбежавший из карантина в Санкт-Петербурге пациент подал в суд на Роспотребназор

09.04.2020, 14:30, Новости дня

Сбежавший из карантина Георгий Образцов, который вернулся из Швейцарии в Петербург в марте, подал иск в суд на управление Роспотребнадзор, в котором потребовал отменить постановление о его помещении в обсерватор «Заря», сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Куйбышевский районный суд зарегистрировал административное исковое заявление в интересах Георгия Образцова к управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу об отмене постановления о помещении его в обсерватор», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Образцов прилетел в Петербург 21 марта из Швейцарии, в этой стране он не проходил медицинского обследования. Заявитель отметил в иске, что ни устных, ни письменных рекомендаций о том, что он должен находиться дома, ему не выдавалось. Через пять дней после возвращения Образцов приехал в МФЦ заменить загранпаспорт, где его задержали полицейские и поместили в «Зарю».

Адвокат пациента отметил, что Образцова якобы никто не предупреждал, с постановлениями о мерах по коронавирусу он мог быть не знаком, поскольку был за границей. Утверждается, что истец не был болен, он мог самоизолироваться дома, но его здоровье подвергли опасности, поскольку он содержится рядом с потенциально опасными лицами. Истец попросил суд признать постановление об изоляции незаконным и отменить его.

Во вторник в Петербурге полицейские нашли и задержали сбежавшего из стационара больницы Святого Георгия мужчину, который контактировал с заболевшим коронавирусом. Его доставили в санаторий «Заря».