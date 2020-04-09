Парашютные заводы «Ростеха» начали массовый выпуск защитных масок из-за коронавируса

09.04.2020, 14:30, Разное

В парашютном дивизионе отечественной госкорпорации «Ростех» начали выпускать защитные костюмы и медицинские маски. Об этом накануне заявила пресс-служба ведомства.

По состоянию на 9 апреля, уже 3 предприятия частично переориентировались на разработку средств индивидуальной защиты. Сотрудники холдинга «Технодинамика», входящего в состав корпорации, способны выпускать до 1 миллиона масок ежемесячно, передает издание «ПолитЭксперт». Вместо стандартных парашютных систем будут выпускаться костюмы и маски. По информации генерального директора «Технодинамики» Игоря Насенкова, за 2-3 ближайших недели будет выпущено не менее 500 000 изделий.

Несмотря на подключение к производственному процессу нескольких заводов (Иваново, Солнечногорск), это никоим образом не ухудшит выполнение оборонного госзаказа.