 

Общественная палата призвала не штрафовать помогающие людям в период пандемии НКО

09.04.2020, 14:30, Новости дня

Общественная палата предлагает не применять штрафные санкции к НКО, которые в период пандемии коронавируса перепрофилируют свою деятельность на помощь особо нуждающимся категориям граждан, сообщила председатель комиссии ОП по поддержке социально ориентированных НКО Елены Тополевой-Солдуновой.

«Неприменение штрафных санкций к НКО, которые в период пандемии перепрофилируют свою деятельность на категории граждан, наиболее нуждающихся в социальной помощи и поддержке. Отсрочка обязательной отчетности НКО, благотворительных организаций и общественных объединений в Минюст РФ до 01.09.2020. Предоставление возможности принятия высшим органом управления НКО решений в заочной форме», – передает РИА «Новости» текст презентации с предложениями по установлению мер поддержки НКО, озвученных в рамках прошедших онлайн общественных слушаний.

ОП, как прописано в презентации, также предлагает освобождать НКО, которые являются исполнителями государственных или муниципальных контрактов, от ответственности за нарушение ими сроков или других условий, прописанных в этих контрактах.

Ранее Общественная палата РФ предложила распространить меры поддержки среднего и малого бизнеса в период коронавируса на некоммерческий сектор, а также рассмотреть вопрос компенсации расходов региональных бюджетов на соцпомощь гражданам за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, 1 апреля правительство предложило распространить мораторий на проверки в отношении социально ориентированных некоммерческих организаций.



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