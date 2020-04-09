В Москве начали выплату пособия безработным в упрощенном порядке

09.04.2020, 14:30, Новости дня

В четверг по ускоренному и максимально упрощенному порядку в Москве по поручению президента Владимира Путина начали выплату федерального пособия, а также региональной компенсационной доплаты тем, кто остался без работы.

Если вы недавно потеряли работу, необходимо подать заявку на сайте czn.mos.ru или на портале госуслуг, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Подчеркивается, что для получения пособия нужно заполнить электронную форму и прикрепить сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. Также нужно указать, есть ли несовершеннолетние дети.

«Никуда ходить не надо. Никаких справок о доходах с последнего места работы приносить не нужно. Двух безуспешных собеседований с потенциальными работодателями не требуется. Ждать 10 дней для признания безработным тоже не придется. Специалисты Центра занятости проверят документы и назначат выплату за более короткий срок – от 2 до 4 дней», – говорится в сообщении.

Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 тыс. 500 рублей в месяц, в т.ч. 12 тыс. 130 рублей – федеральное пособие, 7 тыс. 370 рублей – доплата из бюджета Москвы. «Выплаты мы начали сегодня», – сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«Программа выплат будет действовать до 30 сентября 2020 г. Но я надеюсь, что так долго – целых полгода – эта помощь не потребуется. Знания, опыт и желание трудиться большинства москвичей, попавших сегодня в трудную ситуацию, будут вновь востребованы гораздо быстрее», – добавил Собянин.

В Кремле ранее сообщали, что самозанятые, чья работа была приостановлена из-за ограничительных мер против коронавируса, также могут воспользоваться упрощенным режимом для получения пособий по безработице.