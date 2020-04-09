Звезда Comedy Woman Марина Кравец впервые стала матерью

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09.04.2020, 14:30, Разное

Участница популярного проекта Comedy Woman Марина Кравец пояснила о радостном для ее семьи событии у нее родилась дочь. Сейчас знаменитость получает поздравления от поклонников и близких по этому поводу.
Марина Кравец обнародовала фотографию из больничной палаты, признавшись, что время родов настало для нее довольно неожиданно. Звезда Comedy Woman и ее супруг Аркадий Водахов ожидали этого в другое время, утром она отправилась на обследование, оставив дома сумку с родильными вещами. В результате процессе начался гораздо раньше, и у пары появилась дочь, имя которой возлюбленные пока не разглашают. «Вообще, что произошло, и, главное, как просто фантастика!», поделилась впечатлениями Марина Кравец.

Она высказала слова благодарности медицинским сотрудникам, оказавшие ей помощь в благополучном появлении на свет ребенка. Она назвала счастьем иметь возможность успокоиться и довериться профессионалам собственного дела и отличным людям в одном лице. Поздравили с рождением дочери Марину Кравец и ее мужа многочисленные поклонники, а также Кристина Асмус, Валерия, Анна Седокова и прочие отечественные знаменитости.

Марина Кравец шесть лет состоит в браке с Аркадием Водаховым, которого знает еще со студенческих лет. Ведущая Comedy Club утверждает, что в их семействе царит идиллия из-за умения супругов внимательно прислушиваться друг к другу и находить компромиссы. Участница популярного проекта заметила, что ее муж говорит о важности общаться со второй половинкой, особенно, когда возникла ссора. Разговор в таком случае может помочь решить появившуюся проблему.



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