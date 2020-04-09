Ученые назвали причины появления новых вирусов

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09.04.2020, 14:16, Новости дня

Изменение окружающей среды под влиянием деятельности человека становится причиной появления новых вирусов, к такому выводу пришла международная группа ученых, чье исследование опубликовано в журнале Royal Society Publishing.

Исследователи проанализировали данные о вирусах, которые адаптировались к человеку, и выяснили, что есть три категории  животных, наиболее опасных для человека в данном контексте, информирует РИА «Новости».

По мнению ученых, эпидемии чаще всего распространяются через одомашненных млекопитающих, они делят с людьми в восемь раз больше вирусов, чем дикие животные.

Во вторую группу вошли дикие животные, которые хорошо адаптировались к поведению человека. К таким животным относятся некоторые грызуны, летучие мыши и приматы.

В третью категорию ученые включили дикие виды, находящиеся на грани вымирания из-за охоты, торговли животными и снижения качества среды обитания. Представители этой группы переносят вдвое больше зоонозных вирусов, чем животные, сокращение популяции которых зависит от других причин.

Ранее вирусолог объяснил, почему многие новые инфекции зарождаются в Китае.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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