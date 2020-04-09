Отчет Мишустина перед Госдумой перенесли

09.04.2020, 14:16, Новости дня

Отчет председателя правительства Михаила Мишустина перед Госдумой, изначально запланированный на 15 апреля, перенесли, он может состояться в июле, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам внеочередного заседания Совета Думы.

Володин сообщил, что отчет правительства из повести следующей недели переносится на более поздник срок, передает ТАСС.

«Правильно было бы отчет отложить, возможно, это будет июль, а в мае месяце, в июне заслушать министров, которые имеют отношение к блоку вопросов здравоохранения, социальной сферы, высшей школы, промышленности и торговли и экономики», – добавил он.

Володин сообщил также, что 14 и 15 апреля Госдума проведет пленарные заседания, будут рассмотрены приоритетные правительственные законопроекты, меры по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, Совет Госдумы принял решение о проведении заседания палаты 17 апреля, «на котором будут рассмотрены приоритетные законопроекты правительства, законодательные инициативы, направленные на оказание поддержки» гражданам, малому и среднему предпринимательству, на решение других вопросов, которые волнуют население.

Напомним, предполагалось, что Мишустин впервые выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства 15 апреля. Он должен был представить результаты работы прошлого кабинета министров за 2019 год.

15 января президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин.