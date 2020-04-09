Марина Кравец впервые стала мамой

09.04.2020, 14:15, Разное

Марина Кравец и ее муж Аркадий Водахов стали родителями: об этом звезда Comedy Club сообщила лично, опубликовав фото из роддома. Назвала она и пол новорожденного ребенка – это девочка! Для пары ребенок стал первым, причем, вместе они без малого 12 лет: Марина и Аркадий поженились в 2013 году, прожив перед этим шесть лет вместе.

Марина КравецЗдравствуй, наше маленькое большое счастье! Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил все за нас… Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на #ВсякийСлучай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперед, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще все необходимое выдают на месте! В общем, выезжали налегке, “время-то еще будет!” Думали мы. В итоге мы стали родителями чудесной девочки!- написала в Instagram Марина, выразив благодарность врачам клиники:

Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаем друг друга. Вообще, то, что произошло и, главное, как – это просто фантастика! Это действительно счастье – иметь возможность просто успокоиться и довериться невероятным профессионалам и хорошим людям в одном лице!

Напомним, о беременности Марины стало известно в феврале этого года. Главный секрет юмористки выдал актер Михаил Башкатов. В сторис Instagram он поделился видео с корпоратива, который вел вместе с Мариной. И хотя для мероприятия Кравец выбрала белое платье с завышенной талией, а Михаил в кадре частично перекрывал соведущую, поклонники рассмотрели заметно округлившийся живот Марины. И после того, как в соцсетях посыпались поздравления, Кравец решила: скрываться больше нет смысла.

Марина Кравец с мужем