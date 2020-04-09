 

Google может обязать производителей изменить схему обновлений Android

09.04.2020, 14:09, Разное

Компания Google может заставить производителей поменять схему обновлений оболочки Android. По данным портала XDA Developers, в новой версии устройства станет доступна возможность «тихой» установки пакетов для ОС на всех девайсах.
Раньше подобная технология использовалась для смартфонов линейки Pixel. Все прочие устройства ориентировались на метод только как на рекомендацию. Теперь режим «тихого» обновления будет установлен как стандартный для Android.

Суть заключается в использовании 2-х виртуальных разделов — A и B. Такой подходя позволяет проводить установку пакетов обновлений на одном, пока второй активно эксплуатируется пользователем. После перезагрузки разделы поменяют своё расположение. Это даст возможность откатить обновление в случае некорректной установки. Вдобавок, патч может быть установлен даже в условиях дефицита объёма памяти.



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