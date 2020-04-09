 

В Минздраве призвали не пользоваться кондиционером в период коронавируса

09.04.2020, 14:09, Разное

Сотрудники Минздрава РФ выступили с новыми предложениями в период карантина коронавируса Covid-19. Они призвали население отказаться от использования кондиционеров комнатного вида.
Специалисты Минздрава РФ уделять внимание в своих рекомендациях уменьшению возможности продвижения болезни внутри медицинских учреждений при снижении потребностей в респираторах. Для этого, к примеру, врачи предлагают задействовать обычную вентиляцию комнат и аудиторий для сокращения риска распространения коонавируса.

Минздрав призвал отказаться от применения комнатных кондиционеров, потому как такие устройства поддерживают значительные объемы инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции. Также представители ведомства назвали неэффективными разные воздухоочистители, включая и использующие ультрафиолетовые бактерицидные лампы. В таком случае лучше всего воспользоваться механической вентиляцией отдать предпочтение регулярному проветриванию.

Невзирая на все рекомендации отечественного ведомства, ультрафиолетовые облучатели воздушного пространства довольно активно используются и при пандемии коронавируса. В марте данный аппарат запечатлели во время заседания российского правительства.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Скандалы: Сколько напилила «Пилорама»

26.03 / Куда безногому податься

25.03 / Мнение: Как люди живут на карантине, санкционная тренировка России и выход страны из кризиса

21.02 / Коллега Алентовой по фильму «Зависть богов» Лобоцкий рассказал о съемках откровенных сцен

03.03 / Мнение: «Отравление Скрипалей»

10.03 / Врач Магди Бадран назвал соки, снижающие риск заражения коронавирусом

13.02 / Мнение: Тайная приватизация Сбербанка

24.02 / Мнение: Коронавирус в Лондоне

25.02 / Назван ТОП-10 неразгаданных тайн в истории

18.02 / Мнение: Цифры и факты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска