В Минздраве призвали не пользоваться кондиционером в период коронавируса

09.04.2020, 14:09, Разное

Сотрудники Минздрава РФ выступили с новыми предложениями в период карантина коронавируса Covid-19. Они призвали население отказаться от использования кондиционеров комнатного вида.

Специалисты Минздрава РФ уделять внимание в своих рекомендациях уменьшению возможности продвижения болезни внутри медицинских учреждений при снижении потребностей в респираторах. Для этого, к примеру, врачи предлагают задействовать обычную вентиляцию комнат и аудиторий для сокращения риска распространения коонавируса.

Минздрав призвал отказаться от применения комнатных кондиционеров, потому как такие устройства поддерживают значительные объемы инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции. Также представители ведомства назвали неэффективными разные воздухоочистители, включая и использующие ультрафиолетовые бактерицидные лампы. В таком случае лучше всего воспользоваться механической вентиляцией отдать предпочтение регулярному проветриванию.

Невзирая на все рекомендации отечественного ведомства, ультрафиолетовые облучатели воздушного пространства довольно активно используются и при пандемии коронавируса. В марте данный аппарат запечатлели во время заседания российского правительства.