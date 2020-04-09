В Италии ужаснулись масштабом эпидемии коронавируса в Нью-Йорке

09.04.2020, 14:08, Новости дня

Ситуация с катастрофическим распространением коронавируса в Нью-Йорке напоминает события в итальянской Ломбардии, только масштабы эпидемии в США еще более пугающие, пишет итальянское издание L’Espresso.

Врач одной из больниц Нью-Йорка на условиях анонимности рассказала итальянскому изданию, что каждую свою смену в отделении интенсивной терапии начинает с надеждой на прекращение роста числа ежедневно погибающих от коронавируса пациентов. Однако почти каждый день эта надежда оказывается тщетной.

Сейчас ситуация практически в каждой больнице, включая нехватку медицинских масок и отсутствие аппаратов для искусственной вентиляции легких, очень напоминает то, что пережила за прошедшие недели Италия – только происходит все это в увеличенных масштабах гигантского Нью-Йорка, подчеркивается в статье, текст которой передает ИноТВ.

Врач призналась, что за время многолетней работы в Нью-Йорке ей еще не приходилось видеть такого. Графики работы спешно меняются, везде пытаются создать как можно больше койкомест, чтобы справиться с предстоящим пиком эпидемии, однако этого все равно недостаточно, рассказала она. При этом руководство медицинских учреждений категорически запрещает персоналу общаться с прессой и обсуждать критическую ситуацию в сфере здравоохранения под угрозой увольнения, поэтому приходится делать это только анонимно, отмечается в статье.

«По-вашему, нормально, что в самой могущественной стране мира за считанные дни до вспышки кризиса пандемии не хватает наборов для медсестер?» – возмутилась вопросом доктор.

«В последние недели нас больше всего огорчало, что мы об этом знали, но никто из руководства к нам не прислушивался. Мы с коллегами были готовы – но нас слишком мало… Думаю, что здесь будет гораздо хуже, чем в Ухани и Бергамо», – рассказала врач больницы, которая считается одной из самых важных и престижных в Нью-Йорке.

«Когда мы, итальянцы, наблюдаем Нью-Йорк вне стен перегруженных больниц, возникает эффект дежавю – только происходит все на фоне небоскребов», – пишет L’Espresso.

Автор статьи указывает, что американцы, несмотря на настойчивые призывы властей, не соблюдают всех мер безопасности и, видимо, не осознают серьезность надвигающейся на них беды. «Идешь по Манхэттену и встречаешь людей, наслаждающихся прекрасными весенними деньками в парке, как будто ничего не происходит, – без перчаток и масок. Кто-то ходит за покупками, кто-то – в банк, не соблюдая безопасной дистанции в два метра», – отмечает он.

В статье говорится, что раньше в городе было невероятно трудно даже сдать тест на коронавирус, сейчас ситуация улучшилась, однако многие больные по-прежнему боятся обращаться за помощью из-за угрозы получить «счета на тысячи долларов».

Издание напоминает, как в прошлое воскресенье всех шокировала фотография, сделанная медсестрой одной из больниц Нью-Йорка, на которой изображен стоящий перед больницей грузовик с телами людей, умерших от коронавируса за предыдущие часы. «В городе, который когда-то из-за множества туристов называли «Большим яблоком», в ближайшие недели таких грузовиков будет все больше и больше», – заключает L’Espresso.

Ранее стало известно, что коронавирус стал широко распространяться в Нью-Йорке в феврале после того, как граждане европейских стран посетили мегаполис.

Напомним, CША вышли на второе место по числу жертв коронавируса в мире, опередив Испанию. В Америке второй день подряд фиксируется рекордное число жертв коронавируса за сутки.