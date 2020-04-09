 

Швеция призвала снова ввести санкции против РФ в ПАСЕ

09.04.2020, 14:08, Новости дня

Шведские парламентарии заявили, что нужно снова работать над возобновлением санкций против РФ в рамках работы Совета Европы, об этом заявили депутаты Партии Центра, члены комитета по иностранным делам Керстин Лундгрен и Магнус Эк.

В обосновании их предложения говорится, что правительство Швеции проголосовало за изменение действующих правил комитета министров Совета Европы, благодаря чему РФ смогла возобновить работу в организации. Это решение, считают депутаты, на практике означает отмену антироссийских санкций, передает RT.

«Важно, чтобы Швеция и отдельные депутаты риксдага, причем не в последнюю очередь те, кто принадлежит к правящим партиям, твердо придерживались ранее принятых санкционных мер», – считают парламентарии.

В документе говорится, что Москва после воссоединения с Крымом «изменила нормальные отношения и режим сотрудничества с европейскими странами», но ситуация осталась такой же по своей сути.

«Несмотря на это, РФ вновь разрешили участвовать в работе Совета Европы и вернули ей право голоса. Мы наблюдаем за тем, как посредством своей деятельности в Совете Европы они пытаются придать легитимность своим действиям, а также стремятся таким образом в дальнейшем игнорировать решения, принятые в Совете Европы и других международных институтах», – говорится в документе.

В связи с этим депутаты призывают работать над возобновлением санкций против РФ в рамках работы СЕ. Какие именно ограничительные меры необходимо применять, не уточняется.

В феврале РФ погасила задолженность перед Советом Европы, перечислив средства за 2017-2019 годы в полном объеме. Перед этим полномочия российской делегации в ПАСЕ были ратифицированы в полном объеме, резолюцию поддержали 96 парламентариев, против выступили 44.



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