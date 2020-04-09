Украина решила ввести спецпошлину на импорт угля из России
09.04.2020, 14:08, Новости дня
Власти Украины приняли решение увеличить спецпошлину на импорт угля из РФ с 15 апреля. Размер пошлины составит 65%, но изменения коснутся только определенных марок.
Постановление опубликовано на сайте правительства Украины.
Плата за ввоз товаров останется прежней для антрацитового, битуминозного угля, коксующегося угля для металлургической промышленности. Не попадает в группу товаров с повышенной пошлиной уголь марки «П», его применяют для получения электрической и тепловой энергии.
По данным украинского Госстата, страна импортирует уголь из России, США, Казахстана, Молдавии и ЕС.
В марте сообщалось, что Украина хочет ввести спецпошлину на российскую энергию и уголь.
Украина пытается найти различные источники поставок угля. Однако в первом полугодии страна всего импортировала 10,52 млн тонн угля, из которых 75% – это уголь из России.
Газета ВЗГЛЯД писала, с какими проблемами может столкнуться Украина из-за нехватки этого вида топлива.
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