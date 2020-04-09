Скандалы: Поможет ли коронавирус Дмитрию Мазепину

09.04.2020, 14:06, Разное

Зачем владелец «Уралхима» обратился за помощью к правительству

Пандемия коронавируса сплотила российский бизнес. Каждая крупная компания сегодня стремится внести свой вклад в преодоление вирусной угрозы, помогая деньгами и оборудованием медикам, сотрудникам и их семьям. Однако даже в такой момент находятся те, кто стремится извлечь для себя выгоду из сложившейся ситуации. И речь не только о мелких спекулянтах, в 40 раз повысивших цены на медицинские маски. Отдельные олигархи играют по-крупному, видимо, стремясь поправить свои пошатнувшиеся дела за госсчет под прикрытием пандемии.

«Письма счастья» в Правительство РФ

Так, на днях СМИ сообщили о письме, которое владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин написал первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой ввести меры поддержки для отечественной химической отрасли.

Среди предложенных мер числятся выкуп государством корпоративных облигаций с пониженными процентными ставками, предоставление предприятиям кредитов под 1–1,5% на 3–5 лет, госсубсидии сельхозпроизводителям на покупку удобрений, а также субсидирование государством процентной ставки по кредитам, взятым в госбанках.

Иными словами, Мазепин просит предоставить отрасли – и, конечно же, и своей компании государственную поддержку.

Владелец «Уралхима», конечно же, не первый, кто в нынешние трудные времена просит о государственной поддержке. Ранее с просьбой о льготах со слезами на глазах обращалась к президенту основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова. И ее можно понять – ресторанный бизнес одним из первых принял на себя удар карантинных мероприятий. Кафе и рестораны сначала столкнулись с резким оттоком покупателей, а потом и вовсе были закрыты. И будут закрыты еще месяц, что неизбежно разорит многие из них. Как и парикмахерские, несетевые магазины непродовольственных товаров и прочий малый и средний бизнес.

Но одно дело – сфера услуг, объекты малого и среднего предпринимательства, для которых месяц простоя смерти подобен, и совсем другое – промышленный гигант вроде «Уралхима». К тому же производство минудобрений – стратегическая отрасль, предприятия холдинга продолжают работать, да и основного потребителя – сельское хозяйство – тоже никто не останавливал. Вдобавок стремительный рост курса доллара скорее помогает, чем создает проблемы – ведь значительная часть продукции идет на экспорт, радоваться надо.

За последние несколько лет СМИ неоднократно писали о ситуациях, возникавших у основателя и владельца «Уралхима» задолго до пандемии коронавируса. Хотя изначально фортуна была к нему исключительно благосклонна. Уроженец Минска сумел сделать стремительную корпоративную карьеру в России в «жирные нулевые» и переквалифицироваться из наемного топ-менеджера во владельца второй по величине компании в отрасли. В 2010 году он победоносно ворвался в рейтинг Forbes, показав лучший результат среди новичков и заняв сразу 70-е место.

Все складывалось хорошо, благосостояние росло.

«В декабре 2013 года холдинг «Уралхим» Дмитрия Мазепина стал владельцем 20% «Уралкалия», купив акции и GDR на общую сумму 3,799 миллиарда долларов. Оплата сделки была осуществлена за счет привлеченного семилетнего кредита «ВТБ Капитала» на сумму до 4,5 миллиарда долларов под залог приобретаемого пакета «Уралкалия»».

После чего «Форбс» написал, что «с компанией «Уралхим» Дмитрия Мазепина ничего плохого не произошло, кроме того что она попала в ситуацию «валютных ипотечников»….. а оценка состояния ее основного владельца оказалась ниже минимальной планки $350 млн».

В 2015 году Мазепин покинул рейтинг Forbes – его состояние уже не дотягивает до минимальных для почетного списка 350 млн долл.

В попытке выйти из этой ситуации Мазепину удалось в конце прошлого года договориться со Сбербанком о кредите на 3,9 млрд долл. Деньги пойдут «на реализацию инвестпрограммы «Уралхима» и на «улучшение структуры кредитного портфеля компании и оптимизацию графика погашения», говорится в совместном сообщении компании и банка.

Однако, по сообщению электронного издания «Ведомости», «на 1 января 2019 г. долг составлял примерно 281 млрд руб. ($4,4 млрд), соотношение долг/EBITDA – 7,47, пишут эксперты аналитического центра «А.И.С.Т» в исследовании, опубликованном в октябре 2019 г. Среднее значение этого показателя по отрасли химических удобрений – 1,59, замечает управляющий директор ИК «Иволга капитал» Дмитрий Александров. По его мнению, скорее всего, новый долг берется для рефинансирования уже существующих займов. Возможно, компании удалось договориться о рефинансировании текущего долга по более низкой ставке, согласен старший директор АКРА Максим Худалов».

Эксперты полагают, что на финансовую устойчивость компании влияет не только ситуация на рынке, но и менеджмент.

А что коронавирус?

Мягко говоря, странным выглядит письмо, с учетом того, что другие участники рынка, по всей видимости, чувствуют себя сравнительно неплохо, помогая государству преодолеть кризис с коронавирусом.

Например, другой крупный российский производитель удобрений – компания «Фосагро» – оказывает помощь медицинским учреждениям в городах присутствия. За счет компании закупаются автомобили скорой помощи, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сами аппараты ИВЛ, шприцы, пробирки, маски, защитные очки, костюмы инфекционной защиты и средства дезинфекции. Кроме того, компания приобретает тесты и реактивы для проведения экспресс-тестов на коронавирус жителям городов присутствия и своим работникам, об этом «Фосагро» сообщает на своем официальном сайте.

Другие компании – такие как «ЕвроХим» и «Акрон» – приняли все меры, чтобы обезопасить своих сотрудников. Тех, кого не перевели на удаленную работу или не отправили в оплачиваемый отпуск, обеспечивают масками и средствами дезинфекции. Введены и другие меры безопасности на предприятиях – регулярное измерение температуры, сдача тестов, изменения в производственных процессах, чтобы снизить контакты и риск распространения заболевания.

На этом фоне вклад «Уралхима» в борьбу с коронавирусом выглядит пока довольно бледно. На официальном сайте компании достаточно подробно рассказывается о том, что Дмитрий Мазепин стал первым крупным российским бизнесменом, который пошел на добровольные клинические исследования, чтобы исключить заражение COVID-2019, и тест оказался отрицательным. Сотрудники московского офиса переведены на удаленную работу.

А журнал «Компания» сообщил о том, что «российский миллиардер и владелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин выделит городу Березники машину с мегафоном». Она будет призывать местных жителей соблюдать карантин, рассказали журналу «Компания» в «Уралхиме». Вот, собственно, и все, что нам удалось узнать о предпринятых действиях одной из крупнейших в своей отрасли структур.

Помимо дешевых денег, которые упоминались выше, Мазепин также просит Правительство и о других преференциях. Например, временно отменить ограничения на перевозку удобрений через Прибалтику. Конечно, для всех – но главную пользу из такого решения извлечет опять же владелец «Уралхима».

Поскольку еще в 2018 году ИА «Росбалт» сообщало о том, что «В соседней, но далеко не дружественной России прибалтийской стране Мазепину принадлежит контроль сразу в двух терминалах. Это построенный в 2013 году терминал по перевалке сыпучих минеральных удобрений в Рижском порту и приобретенный годом позже терминал по перевалке жидкого аммиака в порту Вентспилса».

Также «среди предложений – установление в правовом акте правительства, что распространение новой коронавирусной инфекции в сложившихся условиях является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

«Данный фактор в обязательном порядке должен быть учтен судами при рассмотрении вопроса о пропуске срока исковой давности и должен служить основанием для его восстановления. Необходимо также приостановление течения/продление всех процессуальных сроков, предусмотренных соответствующими процессуальными кодексами Российской Федерации», – говорится в письме, по сообщению агентства. Напрашивается вопрос, а не создается ли этим задел на новые тяжбы, например с «Тольяттиазотом», с бывшим руководством которого «Уралхим» судится в судах последние годы?

В целом же список мер поддержки, с которым бизнесмен обратился к правительству, выглядит как список помощи конкретно «Уралхиму» и другим структурам бизнесмена. Правда, не очень понятно, почему власти должны помогать олигарху развивать его вполне доходный бизнес как внутри страны, так и за рубежом. Ведь, насколько мне известно, коронавирус не вызвал кризиса на рынке минеральных удобрений, цены остаются все те же, условия для всех одинаковые. И другие компании вполне справляются.

Юрий Кораблев