Скандалы: Рауфу Арашукову трижды укрепили обвинение

09.04.2020, 14:06, Разное

Помимо организации убийств в КЧР местных правозащитника и политика, а также давление на свидетеля, в деле экс-сенатора появились новые эпизоды

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему члену Совета федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову. В деле экс-сенатора появились три новых эпизода. Изначально господину Арашукову вменялись в вину участие в ОПС, похитившем природный газ у ПАО «Газпром» на десятки миллиардов рублей, организация убийств в КЧР местных правозащитника и политика, а также давление на свидетеля. Теперь ему инкриминируют также два эпизода превышения должностных полномочий и ложный донос. По версии СКР, экс-сенатор покровительствовал бывшим руководителям республиканского управления СКР, а те не расследовали его преступления, при этом одного из свидетелей он убедил написать липовое заявление о применении к тому пыток. Интересно, что предъявление окончательного обвинения другим фигурантам дела может затянуться: некоторые из них находятся на Северном Кавказе, и их доставка в Москву из-за коронавируса выглядит проблематичной.

Адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы Рауфа Арашукова, подтвердила “Ъ”, что в понедельник ее подзащитному было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Бывший сенатор от КЧР стал первым из множества фигурантов расследования, кто прошел эту процедуру. При этом, отметила госпожа Ставицкая, постановление об окончании производства по уголовному делу следователь ей и ее клиенту подписать не предлагал.

В среду запланировано предъявление окончательного обвинения отцу экс-сенатора, бывшему советнику генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову.

После этого эта процедура ждет и других подследственных.

Впрочем, как пояснила “Ъ” другой адвокат Марина Андреева, с последними могут возникнуть затруднения: ряд фигурантов последнее время находились под арестом в КЧР и на Ставрополье и участвовали там в следственных действиях (Арашуковы содержатся в СИЗО «Лефортово»), а сейчас их доставка в Москву из-за карантинных мероприятий, вызванных распространением COVID-19, может оказаться проблематичной. По данным “Ъ”, на Северном Кавказе сейчас находятся под стражей, в частности, экс-руководитель компании «Ставрополькартон», троюродный племянник Рауля Арашукова Беслан Арашуков и гендиректор ставропольского подразделения «Газпром межрегионгаз» Игорь Травинов, а заместитель последнего Николай Романов из-за проблем со здоровьем содержится в медчасти «Матросской Тишины».

Между тем на финальном этапе расследования в уголовном деле Рауфа Арашукова появились три новых эпизода — два квалифицируются по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и один — по ст. 306 (заведомо ложный донос). Во всех трех случаях господина Арашукова следствие считает организатором.

Оба эпизода, касающиеся превышения должностных полномочий, непосредственно пересекаются с недавно завершенным уголовным делом (см. “Ъ” от 31 марта) бывших и. о. руководителя следственного управления (СУ) СКР по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, следователя по особо важным делам того же СУ Андрея Филиппова и начальника центра по противодействию экстремизму МВД КЧР Тимура Бетуганова. Следствие считает, что они покрывали преступную деятельность экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, а тот в обмен оказывал им покровительство в качестве влиятельного политика.

В частности, Казбеку Булатову вменяют в вину, что после убийства в 2010 году советника главы КЧР Фраля Шебзухова он сделал все, чтобы отвести подозрения в этом преступлении от Рауфа Арашукова, которого следствие теперь считает его заказчиком.

Второй эпизод связан с убийством в том же 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова, заказчиком которого следствие также считает бывшего сенатора Арашукова. Долгое время местные оперативники не могли выйти на свидетелей данного преступления. Но когда осенью 2018 года сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу узнали, что информацией об этом убийстве располагает помощник Рауфа Арашукова Гузер Хашукаев, он был задержан и допрошен, после чего в сопровождении Рауфа Арашукова явился в СКР и потребовал возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции за то, что при допросе те избивали его и пытали током. По данным следствия, это оказалось оговором, а организатором ложного доноса был господин Арашуков.

Изначально же Рауфу Арашукову инкриминировались участие в преступном сообществе с использованием служебного положения, организация двух убийств и давление на свидетеля (ч. 3 ст. 210, ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 309 УК РФ). Сенатор и его отец Рауль были задержаны в январе 2019 года, после того как Совет федерации одобрил снятие с Арашукова-младшего неприкосновенности. По версии СКР, Рауль Арашуков в 2002 году создал организованное преступное сообщество (ОПС), занимавшееся хищениями природного газа у ПАО «Газпром». Как говорится в материалах дела, Арашуков-старший назначал руководителями предприятий газовой отрасли в СКФО своих родственников и друзей, которые и совершали махинации. В итоге их действия привели к образованию невзыскиваемой дебиторской задолженности в 31 млрд руб. Сенатор Арашуков, как считает следствие, вошел в ОПС в 2010 году для того, чтобы его отец мог использовать для махинаций служебные полномочия сына-политика.

Кроме того, по данным СКР, по заказу Рауфа Арашукова были убиты заместитель председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслан Жуков и советник главы республики Фраль Шебзухов, а также избит свидетель убийства.

Вины Рауф Арашуков не признает ни по одному пункту, называет свое уголовное преследование заказным и от дачи показаний отказывается.

Его адвокат Анна Ставицкая также считает предъявленные экс-сенатору обвинения надуманными. По ее мнению, статья об ОПС появилась в деле только для того, чтобы связать воедино отца и сына, а также преступления, которые не имеют друг к другу никакого отношения. «Благодаря 210-й статье Рауфа Арашукова удалось очень неправдоподобно привязать к якобы имевшим место хищениям газа,— пояснила госпожа Ставицкая.— Мол, отец, создав ОПС с целью хищений, использовал сына для убийства лиц, которые якобы мешали деятельности этого преступного сообщества. Но чем именно мешали, следствие не указывает. Причастности же Рауфа Арашукова к газовым операциям доказать и вовсе не удалось. Иными словами, фабула обвинения не выдерживает никакой критики».

В свою очередь, адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк подтвердил “Ъ”, что предъявление окончательного обвинения его подзащитному назначено на 10:00 среды. Он отметил, что неизвестно, сохранилась ли в деле ранее заявленная сумма ущерба «Газпрому»,— «до сих пор не была назначена экспертиза, которая определила бы объем похищенного газа и его стоимость». Адвокат считает, что следствие намеренно наполнило уголовное дело Рауля Арашукова массой мелких эпизодов, чтобы не выпускать его из СИЗО. Речь, по словам адвоката, идет о хищениях под видом выплаты зарплат жене и дочери Арашукова-старшего, необоснованном устройстве на «денежные» должности, невыполнении перед одной из «дочек» «Газпрома» договора на 400 млн руб. и т. п.

Алексей Соковнин