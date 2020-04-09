 

В РФ продают гибрид Toyota Celica и Lexus LC 500

09.04.2020, 14:00, Новости дня

Сегодня стало известно о поступлении в продажу уникального экземпляра Toyota Celica, который выступает в качестве гибрида Lexus LC 500 и спорткара.

Вместе с тем данный автомобиль выпущен 19 лет назад, однако это обстоятельство не помешало владельцу установить ценник в размере 749 тысяч рублей. Кроме того, под капотом автомобиля используется 1,8-литровый бензиновый двигатель с мощностью 190 л.с. Редкая модификация получила задний привод.

Автомобиль выполнен в коричневом цвете, а также имеет оригинальную решетку радиатора, аналог которой уже активно используется на модели LC 500. Задние фонари и головная оптика имеют более стильный вид. В салоне предусмотрели более дорогие материалы отделки в светлых тонах, придающих автомобилю более изящный вид.



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