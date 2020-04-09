 

В офисном здании в центре Москве произошел взрыв

09.04.2020, 13:58, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице в центре Москвы днем 9 апреля произошел взрыв. По словам источников, это случилось на 8-м этаже здания: напротив бизнес-центра находится посольство Словакии в РФ. 

Причины взрыва пока неизвестны. Источник ТАСС в органах МЧС сообщил, что он произошел в бойлерной. По данным очевидцев, на месте был небольшой пожар, но его быстро потушили. 

 



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