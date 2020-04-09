МАУ выплатила часть компенсаций семьям жертв крушения самолета Boeing 737 в Иране

09.04.2020, 13:55, Новости дня

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) выплатила первую часть компенсаций семьям пассажиров, погибших в крушении самолета Boeing 737 вблизи Тегерана, сообщил агентству “Интерфакс-Украина” президент авиакомпании Евгений Дыхне.

“Определенной части семей пассажиров уже выплачена первая доля компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен”, – подчеркнул Дыхне.

Какие именно суммы выплачивают, он не уточнил.

Также Дыхне высказал опасения по поводу ответственности иранской стороны.

“Неприятно то, что мы констатируем сегодня тупиковую ситуацию с точки зрения того технического расследования, которое велось в Иране. Не переданы ни в какую лабораторию бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственных соглашениях по поводу компенсации со стороны Ирана”, – сказал Дыхне.

В январе президент МАУ пообещал, что “Международные авиалинии Украины” выплатят все определенные законом и международными правилами компенсации и страховое возмещение семьям погибших в авиакатастрофе в Иране 8 января.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял в феврале, что сумма возмещений от иранской стороны превысит $80 тыс. на человека.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 “Международных авиалиний Украины”, следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.