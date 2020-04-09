В Офисе президента Украины заявили, что не отдавали регионы “на откуп олигархам”

09.04.2020, 13:55, Новости дня

Бизнесмены, которых привлекли к помощи украинским областям для противодействия коронавирусу, не подменяют глав облгосадминистраций. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко заявил “Украинской правде” в интервью, опубликованном 9 апреля.

“Это ситуация аналогичная той, что была в 2014 году, – все помогают друг другу. Это не только крупный бизнес, нам вот звонят из разных средних бизнесов, какой-то ассоциации, айтишники и так далее. Там много разных людей, это же не значит, что мы отдали регионы на откуп олигархам. Это вообще не так”, – сказал он.

По словам Тимошенко, задача привлеченных бизнесменов – “модерировать внутри, помогать своими менеджерами в штабах, в обладминистрации.

Программа “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и телеканала “UA:Перший”) сообщала, что 16 марта президент Украины Владимир Зеленский провел неанонсированную встречу с крупными украинскими бизнесменами.

В ОПУ эту информацию подтвердили, отметив, что на встрече речь шла о коронавирусе. Бизнесмены согласились помочь государству с закупкой и поставкой крупных партий тестов на наличие коронавируса, а также необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

На утро 9 апреля коронавирус в Украине подтвержден у 1892 человек, из которых 57 умерли, а 45 выздоровели.