В Испании за сутки от коронавируса умерло 683‬ человека, смертность снизилась после двух дней роста

09.04.2020, 13:55, Новости дня

Общее количество летальных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19 в Испании возросло до 15 238, за последние сутки умерло 683‬ человека, следует из данных, опубликованных министерством здравоохранения страны в Twitter.

Смертность от коронавируса в Испании снизилась после двух дней роста, когда было зарегистрировано 743 и 757 летальных случая. Газета El País пишет со ссылкой на экспертов, что страна, возможно, миновала пик эпидемии.

Количество подтвержденных случаев заражения в Испании возросло до 152 446 (+5756 по сравнению с предыдущим днем), 52 165 пациентов уже вылечились (за последние сутки число выздоровевших увеличилось на 4144).

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 9 de abril:

* Confirmados 152.446

* Fallecidos 15.238

* Curados 52.165

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/hpWXa5Z7sx

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 9, 2020

El País отмечает, что количество инфицирований и летальных случаев в стране, очевидно, больше, поскольку в официальные сводки не попадают случаи смерти от COVID-19 дома и в домах престарелых, а только зафиксированные в больницах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,49 млн, из них более 332 тыс. вылечились, а 88 982 умерли. Испания находится на втором месте в мире по числу заболевших и умерших от COVID-19.