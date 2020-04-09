 

Россия пообещала помощь Республике Сербской в борьбе с коронавирусом

09.04.2020, 13:53, Новости дня

Россия в течение дня доставит самолетами в Республику Сербскую (часть Боснии и Герцеговины) помощь для борьбы с коронавирусом, сообщили в посольстве РФ в Боснии и Герцеговине.

«В связи с запросом руководства Республики Сербской сегодня в течение дня на аэродром Баня-Луки специальными самолетами планируется доставка помощи со стороны Российской Федерации для борьбы с коронавирусом», – сказал представитель дипмиссии, передает ТАСС .

Напомним, ранее РФ уже оказывала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, Сербии и США. Также за российской помощью обратилась Сирия.



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