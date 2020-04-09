Ученые из США обнаружили превращающие в «зомби» вирусы

09.04.2020, 13:53, Разное

Ученые из США обнаружили вирусы, превращающие клетку в «зомби». Они перестраивают метаболизм «хозяина», внутри которого находятся, меняя структуру данного организма.

Среди крупных вирусов обнаружены гены, по размеру сравнимые с обычными бациллами. Специалисты подвергли анализу разнообразие последних, наблюдая за общедоступными базами метагеномов, представляющих собой набор генов, которые были выделены из их среды обитания. Учёные собрали геномы для 501 разнообразных типов цитоплазматических вирусов с содержанием ДНК, обитающих в воде и заражающих одноклеточные водоросли. Исследователи установили, что микроорганизмы обладают значительным разнообразием генов, участвующих в метаболизме на клеточном уровне, поглощая питательные вещества.

Далее учёные определили, что вирус заражает организм, состоящий из одной клетки, затем начинается перестройка фундаментальных аспектов физиологии названной структуры. Новый механизм, отмечают специалисты, способен изменить традиционные взгляды на вирусы, так как их влияние рассматривается через воздействие на уровень смертности инфицированных одноклеточных организмов.