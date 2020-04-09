Мишустин пообещал подготовить решения по новым мерам поддержки до конца недели
09.04.2020, 13:53, Новости дня
Правительство РФ подготовит все решения для реализации новых мер поддержки в связи с коронавирусом, предложенных президентом, до конца недели, сообщил премьер Михаил Мишустин.
«Вчера президент провел селекторное совещание с регионами и дал правительству ряд прямых поручений о дополнительной помощи малому и среднему бизнесу, семьям с детьми, безработным. И в самое ближайшее время, уже до конца этой недели мы подготовим все необходимые решения», – передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что в первую очередь поддержка в сложившихся условиях нужна пожилым людям и инвалидам.
«Конечно, в первую очередь мы должны помочь наиболее уязвимым гражданам – это пожилые люди, люди с ограничениями по здоровью», – сказал премьер.
Мишустин также заявил, что меры регионов по борьбе с коронавирусом не должны быть избыточными, решения должны быть направлены на обеспечение безопасности населения.
Накануне президент Владимир Путин провел совещание с главами регионов. Он поручил отправить планы регионов по борьбе с коронавирусом в рабочую группу Госсовета и правительство, а также предложил ряд новых мер поддержки.
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