Мишустин пообещал подготовить решения по новым мерам поддержки до конца недели

09.04.2020, 13:53, Новости дня

Правительство РФ подготовит все решения для реализации новых мер поддержки в связи с коронавирусом, предложенных президентом, до конца недели, сообщил премьер Михаил Мишустин.

«Вчера президент провел селекторное совещание с регионами и дал правительству ряд прямых поручений о дополнительной помощи малому и среднему бизнесу, семьям с детьми, безработным. И в самое ближайшее время, уже до конца этой недели мы подготовим все необходимые решения», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в первую очередь поддержка в сложившихся условиях нужна пожилым людям и инвалидам.

«Конечно, в первую очередь мы должны помочь наиболее уязвимым гражданам – это пожилые люди, люди с ограничениями по здоровью», – сказал премьер.

Мишустин также заявил, что меры регионов по борьбе с коронавирусом не должны быть избыточными, решения должны быть направлены на обеспечение безопасности населения.

Накануне президент Владимир Путин провел совещание с главами регионов. Он поручил отправить планы регионов по борьбе с коронавирусом в рабочую группу Госсовета и правительство, а также предложил ряд новых мер поддержки.