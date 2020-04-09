“Тапочки летали по квартире”: Ольга Чудакова призналась в бурных семейных скандалах

09.04.2020, 13:50, Новости дня

Ольга Чудакова, известная по фильмам "Женские истории", "Самара", "Теория невероятности", "Сердечная недостаточность", "Практика" и другим, откровенно поделилась со зрителями и ведущим программы "Судьба человека" Борисом Корчевниковым историями из своей семейной жизни.

Актриса, которая обычно играет женщин с веселым характером, не обремененных семейными проблемами, рассказала об опыте, который приобрела в двух первых неудачных браках.

Первым ее мужем еще в студенческие годы стал Алексей Моисеев, широкую известность которому принес сериал "Возвращение Мухтара".

В этом браке родился сын Никита, однако даже ребенок не смог спасти этот союз.

Актриса признается, что оба они были слишком эмоциональны, оба – со взрывными характерами.

"И тапочки, и посуда летала", — вспоминает тот период своей жизни Ольга.

Не сложилась счастливая жизнь и со вторым Алексеем – бывшим военным, ставшим предпринимателем. Однако, как сейчас говорит актриса, ему она благодарна за мудрость.

Некоторое время назад в ее жизни появился мужчина, от которого два года назад Ольга родила дочь Машу. Однако его имя актриса афишировать не хочет – говорит, что счастье любит тишину.

Однако она охотно рассказывает о детстве, когда "играла" в Софию Ротару и мечтала стать актрисой, о первой неудачной и второй успешной попытке поступить в театральный вуз, о работе у Константина Райкина в "Сатириконе" и уроках, которые преподнесла ей жизнь.

Что стало причиной развода Чудаковой со вторым мужем? Почему она ушла из "Сатаирикона"? За что ее едва не отчислили из Щукинского училища?

Об этом Ольга Чудакова рассказывает Борису Корчевникову в "Судьбе человека" на телеканале "Россия 1".