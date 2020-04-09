Врач предупредил об опасности дезинфекции хлоркой

09.04.2020, 13:50, Новости дня

Во время пандемии коронавируса эксперты рекомендуют не только соблюдать правила личной гигиены, но и как можно чаще дезинфицировать поверхности, с которыми вы чаще всего взаимодействуете. Однако некоторые дезинфицирующие средства могут быть опасны, предупредил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

В частности, речь идет о хлорсодержащих средствах. Они эффективно убивают вирусы, их применение оправдано в промышленных помещениях и больницах, но дома лучше вообще отдать предпочтение чему-то другому.

"В домашних условиях мы не создадим такую концентрацию, которая будет обладать и антибактериальной, и антивирусной активностью, – сказал эксперт в эфире радио Sputnik. – Именно по этой причине дома рекомендуется использовать другие средства, иначе просто будет нечем дышать".

По словам врача, хлорка токсична и в виде порошка и в растворах, вредны даже ее пары. Так что при ее использовании нужно соблюдать меры безопасности: надевать защитную маску и перчатки, а лучше убираться дома при помощи других средств.

"Дома рекомендуется использовать спиртосодержащие вещества или вещества на активном кислороде, – отметил Водовозов. – Домашние дезинфекторы должны быть более щадящими, чем хлорка".

Ранее об эффективности разных веществ в борьбе с коронавирусом рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. В эфире телеканала "Россия 1" он продемонстрировал, как сделать спиртовой раствор для дезинфекции.