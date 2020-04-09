 

Врач предупредил об опасности дезинфекции хлоркой

09.04.2020, 13:50, Новости дня

Во время пандемии коронавируса эксперты рекомендуют не только соблюдать правила личной гигиены, но и как можно чаще дезинфицировать поверхности, с которыми вы чаще всего взаимодействуете. Однако некоторые дезинфицирующие средства могут быть опасны, предупредил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

В частности, речь идет о хлорсодержащих средствах. Они эффективно убивают вирусы, их применение оправдано в промышленных помещениях и больницах, но дома лучше вообще отдать предпочтение чему-то другому.

"В домашних условиях мы не создадим такую концентрацию, которая будет обладать и антибактериальной, и антивирусной активностью, – сказал эксперт в эфире радио Sputnik. – Именно по этой причине дома рекомендуется использовать другие средства, иначе просто будет нечем дышать".

По словам врача, хлорка токсична и в виде порошка и в растворах, вредны даже ее пары. Так что при ее использовании нужно соблюдать меры безопасности: надевать защитную маску и перчатки, а лучше убираться дома при помощи других средств.

"Дома рекомендуется использовать спиртосодержащие вещества или вещества на активном кислороде, – отметил Водовозов. – Домашние дезинфекторы должны быть более щадящими, чем хлорка".

Ранее об эффективности разных веществ в борьбе с коронавирусом рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. В эфире телеканала "Россия 1" он продемонстрировал, как сделать спиртовой раствор для дезинфекции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Для РФ Ближний Восток – часть стратегии по возвращению статуса сверхдержавы. “Вставание с колен” предусматривало триумфальное возвращение в регион

27.02 / Коронавирус обвалил рубль и российский рынок акций

04.02 / Libération – отпор «сделке века» Трампа стал редким примером европейского единства

25.02 / Умер маршал СССР Дмитрий Язов

08.04 / Трамп объявил о включении Кэйли Макэнани и Алиссы Фара в штат Белого дома

19.02 / Назначен новый заместитель министра труда и соцзащиты России

11.02 / “Суд” в Крыму изменил меру пресечения владельцу сафари-парка Зубкову

28.03 / На Донбассе боевики обстреляли дома мирных жителей, ранена женщина – штаб ООС

05.04 / Россияне скупают квартиры, надеясь сохранить накопления

20.02 / Муфтий призвал создавать в городах молельные комнаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска