Радий Хабиров: нарушителей комендантского часа будут штрафовать

09.04.2020, 13:50, Новости дня

Глава Башкортостана Радий Хабиров объявил о введении в республике комендантского часа — для пожилых людей и детей. Об этом он сообщил на совещании по профилактике коронавирусной инфекции, передает ГТРК "Башкортостан".

Временные ограничения распространяются на лиц старше 65 лет. Теперь им запрещено находиться в общественных местах с 6 часов вечера до 10 часов утра по местному времени. Причем не важно, по какой причине пенсионеры покинули дом, отметил Хабиров. Нарушителей ждет штраф.

Запрет на выход в общественные места распространяется и на детей: они обязаны оставаться дома с 18 часов вечера до 13 часов дня.

Также глава республики сообщил о создании комиссии, которая будет следить за работой предприятий в условиях режима самоизоляции и контролировать безопасные условия труда.

На сегодняшний день в Башкортостане зафиксировано 22 заболевших. За последние сутки появилось шесть новых инфицированных. Пробы некоторых граждан с подозрением на коронавирус находятся в лабораториях. Под наблюдением врачей — 142 человека, уточнили на брифинге в Минздраве республики.



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ГТРК "Башкортостан"