 

Мусульмане установили порядок захоронения умерших после заражения коронавирусом

09.04.2020, 13:48, Новости дня

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ принял документ о порядке захоронения умерших после заражения коронавирусом: допускается их кремация и вскрытие, также можно не совершать традиционные омовения и не использовать саван при погребении, следует сообщения ДУМ.

«Омытие покойного является обязательным. Однако, ввиду опасности распространения коронавирусной инфекции и заражения им других людей, в первую очередь тех, кто участвует в омовении тела покойного, Совет считает допустимым захоронение тела без омытия и без совершения таяммума, если совершение этого становится невозможным», – передает РИА «Новости» сообщение ДУМ.

Руководствоваться при этом совет улемов предлагает в том числе рекомендациями Минздрава.

«Если захоронение умершего от коронавируса COVID-19 традиционным способом, в саване, представляет опасность здоровью и жизни людей, то допускается хоронить его в гробу», – уточняют в ДУМ России.

Также совет допустил захоронение не на мусульманском кладбище, если нет такой возможности и кремацию умерших от COVID-19, хотя она и запрещена в исламе.

Региональным духовным управлениям, входящим в состав ДУМ, совет предложил подготовить обращения к властям с просьбой хоронить мусульман в земле, однако «в случае неудовлетворения просьбы кремация тела покойника будет считаться вынужденным обстоятельством и допустимой Шариатом».

«Совершать погребальную молитву следует перед кремацией, если такое возможно, но при условии омытия тела покойного. Если омытие не было совершено, то допустимо как совершать погребальную молитву, так и не совершать ее», – сказано в документе.

Молитва над похороненным в земле должна проходить «в присутствии минимально возможного числа людей, ограничиваясь лишь ближайшими родственниками покойника».



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