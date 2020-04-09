Выпускников школ решили не призывать в армию в этом году

09.04.2020, 13:48, Новости дня

Глава Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что выпускники школ, подлежащие призыву, в этом году не будут уходить в армию и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.

«Всего к мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тыс. из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения», – сказал Герасимов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что студенты, завершающие обучение в вузах и колледжах, будут вызваны на мероприятия призыва после сдачи выпускных экзаменов.

Герасимов заверил, что увольнение военнослужащих по призыву будет проводиться в установленные сроки и раздельно с набором призывников.

Он добавил, что необходимо будет выполнить установленную президентом норму призыва граждан на военную службу в полном объеме и «с необходимым качеством».

Новобранцы, по его словам, не будут пересекаться с подлежащими увольнению с военной службы.

«При решении данных задач особое внимание обратить на недопущение в период призыва заражения коронавирусной инфекцией молодого пополнения», – подчеркнул генерал.

Он добавил, что отправки призывников в войска начнутся после 20 мая.

Герасимов поручил провести тестирование призывников, убывающих в войска на коронавирус, и обеспечить их медицинскими масками. По его словам, в сложившейся обстановке нужно исключить перемещение военнослужащих, прибывающих с вокзалов в пункты постоянной дислокации, общественным транспортом.

Глава Генштаба добавил, что новобранцев поместят на двухнедельный карантин, их питание и обучение организуют отдельно от личного состава воинских частей.

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу с 1 апреля по 15 июля текущего года. Его не стали переносить, несмотря на введенный режим самоизоляции в регионах России. При этом объясняется, что все новобранцы пройдут тест на коронавирус, а также обязательный двухнедельный карантин.