Итальянские врачи оценили помощь российских коллег

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09.04.2020, 13:48, Новости дня

В Италии высоко ценят помощь российских специалистов, совместная работа идет очень продуктивно, сообщил медик, глава полевого госпиталя, открытого при больнице «Иоанна XXIII» в Бергамо, Оливьеро Валоти.

«Поначалу у нас были некоторые сложности в понимании методов и подходов к работе в реанимации и других отделениях, но несмотря на немного отличающие стандарты (у итальянцев предусмотрен один врач – на четырех тяжелых больных, и одна медсестра – на двоих, у россиян – пара – врач и медсестра на 4), мы очень хорошо сработались. Нынешний опыт крайне ценен и часто очень эмоционален», – цитирует ТАСС Валоти.

Медик отметил высокое качество российского оборудования, которое было установлено в отделении реанимации. По его словам, аппараты ИВЛ простые и удобные в использовании, итальянские врачи с легкостью освоили их. 

Также Валоти рассказал, что у российских медиков иногда возникают языковые проблемы с пациентами. 

«В районе Бергамо многие пациенты говорят на местном диалекте, который отличается от классического литературного итальянского, и даже переводчики, которые сопровождают русских врачей, не понимают, но тут на помощь приходят местные врачи», – отметил он.

По словам медика, полевой госпиталь, который открыли в Бергамо несколько дней назад, возведен благодаря помощи элитного подразделения вооруженных сил Италии. 

«Мы хотим быть уверенными, что все функционально, и сейчас начнем наращивать прием пациентов. Спустя 40 дней эпидемии, боюсь говорить, но, похоже, число заражений и летальных исходов начинает снижаться. Поэтому нагрузка на систему здравоохранения намного меньше, чем даже неделю назад, и мы можем лучше заниматься пациентами», – сказал он.

Валоти рассказал, что был одним из первых заразившихся коронавирусом врачей. По его словам, болезнь продолжалась 20 дней, после чего он сразу вышел на работу, и ему было поручено подготовить полевой госпиталь.

В понедельник военные медики из РФ приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусом в полевом госпитале Бергамо.

Члены независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из североитальянского городка Мулаццано предложили установить памятник в честь российских военных специалистов, прибывших в Италию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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