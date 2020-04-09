ВТО обязала Украину закупать нитрат аммония у России

09.04.2020, 13:31, Новости дня

Украину обязали продолжать закупать у РФ нитрат аммония. Как пишет «СТРАНА», арбитр Всемирной торговой организации заявил, что Киев должен исполнить решение Органа по разрешению споров ВТО и приобретать у РФ сырьё до 15 сентября.



Reuters

Арбитр Всемирной торговой организации обязал Украину исполнить решение Органа по разрешению споров ВТО и закупать у РФ нитрат аммония до 15 сентября. Как пишет «СТРАНА», об этом говорится в сообщении российского Минэкономразвития, опубликованном на сайте ведомства.

«8 апреля 2020 года арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение органа по разрешению споров ВТО по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Как напоминает издание, спор между Россией и Украиной в рамках ВТО касался решения украинских властей от 2014 года, когда Киев резко поднял пошлины на российский нитрат аммония — с 11,91% до 36,06%. РФ в ответ подала иск в ВТО.

После вынесения решения органа по разрешению споров Украина запросила 27 месяцев на его исполнение, обосновывая это необходимостью внести изменения в законодательство. Арбитр ВТО отклонил этот запрос и обязал Украину закупать российское сырьё до сентября.