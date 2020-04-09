Мишустин призвал не принимать избыточных мер по борьбе с коронавирусом

09.04.2020, 13:30, Новости дня

Меры регионов по борьбе с коронавирусом не должны быть избыточными, решения должны быть направлены на обеспечение безопасности населения, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

«Принимаемые [губернаторами] меры должны быть достаточными с точки зрения контроля за эпидемиологической ситуацией, но не избыточными, чтобы не замораживать деловую активность», – цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, для каждого региона должна быть предложена индивидуальная антикризисная терапия, передает РИА «Новости».

«От субъекта к субъекту ситуация отличается и по масштабам распространения коронавируса, и по структуре экономики, по уровню доходов и занятости», – сказал он.

Мишустин уточнил, что правительство продолжит принимать меры по поддержке экономики и системы здравоохранения.

Также глава правительства подчеркнул, что в сжатые сроки будет составлен график передачи дополнительного федерального коечного фонда федеральных клиник в распоряжение регионов.

Ранее были названы 10 лучших региональных инициатив по борьбе с коронавирусом.

Накануне президент Владимир Путин на совещании с главами регионов поручил отправить планы регионов по борьбе с коронавирусом в рабочую группу Госсовета и правительство.