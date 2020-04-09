 

В КНР вышел первый в мире маршрутизатор с Wi-Fi 6+ за $32

09.04.2020, 13:30, Разное

Сотрудники фирмы Huawei выпустили на территории Китая первый на планете смарт-маршрутизатор с опцией поддержки Wi-Fi 6+. Новое устройство под названием AX3 можно приобрести в Поднебесной за 32 американских доллара.
Маршрутизатор Huawei AX3 с Wi-Fi 6+ обладает четырехъядерным чипом Lingxiao с частотой 1,4 ГГц. Благодаря наличию этого процессора удается обеспечивать сверхширокую полосу пропуск 16- МГц. Фактическая пропускная способность достигает 1,8 Гб/с, а это в два раза быстрее, нежели у иных подобных устройств с Wi-Fi 6, имеющих полосу пропускания 80 МГц. Продукт AX3 тоже увеличивает скорость для гаджетов с поддержкой пятой версией сети. В Huawei AX3 применяется частотное интеллектуальное разделение, которое дает возможность совместно нескольким устройствам применять одинаковые ресурсы канала. В одно и то же время маршрутизатор китайской компании способен обслужить до 127 девайсов.

Huawei, в отличие от иных компаний, самостоятельно занимается производством процессоров для своих технологических продуктов. Например, чипсет Kirin W650, оснащенный функцией поддержки Wi-Fi 6+, станет использоваться в смарт-дисплеях, планшетах, смартфонах и прочих разработках азиатской фирмы. Процессор Lingxiao 650 задействуют в роутерах.

Ранее сообщалось, что покупатели новых смартфонов Huawei P40 и P40 Pro в европейских государствах могут получить специальные подарки при приобретении этих аппаратов. Например, клиентам вручают такие аксессуары, как беспроводную гарнитуру Freebuds 3 и фитнес-часы Watch GT 2e.



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