 

Netflix запустил в Instagram шоу для борьбы с беспокойством от карантина

09.04.2020, 13:30, Разное

Популярный сервис Netflix решил распространять сериалы и на другие площадки. Как стало известно, в соцсети Instagram вскоре стартует шоу, в котором известные зарубежные актеры расскажут, как оставаться спокойным, сохраняя душевный покой во время карантина.
Отметим, что ведущие проекта – актеры, участвующие в съемках молодежных сериалов на Netflix, например, «Очень странные дела» или «13 причин почему». Первый выпуск должен появиться уже сегодня, в дальнейшем серии будут появляться еженедельно в четверг в 5:00 по московскому времени.

В данном ток-шоу актеры поделятся собственным опытом и личным взглядом на душевное здоровье и нынешнюю изоляцию. По словам представителей Netflix, уже подтверждено участие Джерри Харриса, Джои Кинга, Ланы Кондор, Алиши Боэ и Калеба Маклафина. Все эпизоды будут записываться в домашних условиях.



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