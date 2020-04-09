 

Минздрав России перечислил все препараты от коронавируса

09.04.2020, 13:20, Разное

Министерство здравоохранения России выпустило методические рекомендации, в которых перечислены все препараты, используемые при лечении коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в ведомстве выделили шесть лекарств, сообщает Ura.ru. 

Среди них оказались хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир, ритонавир, азитромицин и интерфероны. Специалисты отметили, что в настоящее время испытания проходят еще три препарата – умифеновир, ремдесивир и фавипиравир. Отмечается, что многие лекарства применяют совместно с другими.  

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Апр 2020 в 2:18 PDT



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