Российских школьников начали досрочно отпускать на летние каникулы

09.04.2020, 13:20, Разное

Власти Хабаровска приняли решение о досрочной отправке школьников на летние каникулы. Отдыхать раньше времени отправятся в основном ученики младших и средних классов, сообщает Ura.ru.

Так, учащиеся 1-3 классов пойдут на каникулы уже 13 апреля. Школьники 4-6 классов продолжат дистанционное обучение до 20 апреля, а затем будут отдыхать. Ученики старших классов – с 9 по 11 – продолжат обучение. В июне им предстоит сдача ОГЭ и ЕГЭ.