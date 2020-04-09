 

Песков объяснил, зачем купил бейдж-блокатор вирусов

09.04.2020, 13:19, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, насколько эффективен антибактериальный бейдж, купленный им в аптеке для блокировки вирусов.

«Я не знаю, помогает он или нет, я его в аптеке… знаете, сейчас каждый носит все, что можно, с точки зрения каких то превентивных средств. Я, конечно же, не уверен, что он как-то помогает, я читал, что многие эксперты говорят, что это даже может быть вредно. Поэтому точно не знаю», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

Журналисты рассказали Пескову, что среди частых побочных эффектов – спутанность сознания и свистящее дыхание. Они поинтересовались, не наблюдал ли он у себя подобных симптомов.

«Относительно спутанности сознания – это вам нужно выносить вердикт. Свистящего дыхания пока нет. Спасибо за заботу в любом случае», – отметил он.

Представитель Кремля появился с блокатором вирусов на совещании президента с главами регионов. Аппарат в виде бейджа был прикреплен к пиджаку. Принцип его работы заключается в том, что он выделяет диоксид хлора, обеззараживающий воздух. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Пеле опроверг слухи о своей депрессии

10.02 / Прокуратура открыла уголовное производство по факту “паспортизации” граждан Украины в ОРЛО

11.02 / В Багдаде во второй раз за 100 лет выпал снег

15.02 / Корреспондент ВГТРК пробрался туда, куда мечтают попасть все репортеры

13.02 / Стало известно, жители каких городов чаще других заказывают такси для других людей

16.02 / LCI – депутат от партии Макрона предложил «вышвырнуть» Павленского из Франции

29.03 / ЕС назвали горящим домом и “гнездом змей и шакалов”

04.03 / Снегопад накрыл Приморье: отменены автобусные рейсы и некоторые авиарейсы

13.02 / Путин оценил идею закрепить ядерный статус РФ в Конституции

09.03 / Amazon продаст технологию “магазина без очередей” другим ритейлерам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска