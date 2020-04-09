 

Кремль рассказал о возможности самозанятых обращаться за пособием по безработице

09.04.2020, 13:19, Новости дня

Самозанятые, чья работа была приостановлена из-за ограничительных мер против коронавируса, также могут воспользоваться упрощенным режимом для получения пособий по безработице, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается пособия по безработице, о котором шла речь, то там не важно – ты самозанятый или ты не самозанятый. Более того, там совершенно облегченный предлагается режим получения этого пособия и минимизация тех документов, тех вопросов, на которые надо отвечать. Это все будет происходить в облегченном режиме», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, что делать самозанятым гражданам, чей бизнес зачастую предполагает контактные услуги и был вынужденно приостановлен из-за мер правительства, призванных обеспечить условия для максимальной самоизоляции граждан.

Представитель Кремля отметил, что «в данном случае правительственный штаб и правительство мониторят развитие ситуации в экономике на ежедневной основе».

«В зависимости, скажем так, от того, где чувствуется наибольшее напряжение, уже рассматриваются разные варианты поддержки», – добавил он.

Напомним, в среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве с 9 апреля начнут выплачивать пособие по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан.



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