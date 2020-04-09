Ученый рассказал о способности коронавируса поражать мозг

09.04.2020, 13:09, Разное

У зараженных коронавирусом наблюдались проблемы в работе головного мозга, если у них не были поражены легкие. Об этом заявил российский ученый Андрей Козлов.

Сотрудник Политехнического университета Санкт-Петербурга Андрей Козлов пояснил об опасных возможностях коронавируса. Так, имеются больные люди, чьи легкие не заражены коронавирусом, но у них зафиксированы сбои в функционировании головного мозга. У таких пациентов врачи регистрировали приступы эпилепсии, искажение сознания, нарушение обоняния и вкусовых чувств. Профессор в своем рассуждении опирался на ситуацию, которая произошла с 50-летней женщиной из Детройта с диагнозом «коронавирус».

Андрей Козлов заметил, что пациентку отправили в клинику с высокой температурой и кашлем. Также у нее изменилось сознание. Проведенные медицинские вмешательства подтвердили присутствие у американки поражения в различных областях серого вещества. Очаг располагался в высочной доле, отвечающей за синтез, анализ речи и чувствительность к вкусам и запахам, передает «Слово и дело».