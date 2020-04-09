Общество: Врач Муслим Муслимов: Пациенты делятся на три категории

09.04.2020, 13:08, Новости дня

«России повезло. Когда китайцы столкнулись с этой бедой, у них не было никакой информации о вирусе. У Италии опыт был только китайский – и она испытала невероятный стресс. А мы учли зарубежный опыт», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач Муслим Муслимов. Он назначен координировать прием пациентов с коронавирусом в новомосковской больнице Голохвастово, которая станет дублером больницы в Коммунарке.

Строительство инфекционной больницы в деревне Голохвастово в Новой Москве, точнее в Троицком административном округе, подходит к завершению. Она станет дублером уже ставшего знаменитым стационара в Коммунарке, она тоже предназначена для пациентов с коронавирусом. Строительство началось в середине марта, а уже на 20 апреля назначено ее открытие.

Больница в Голохвастово рассчитана на 500 коек с возможностью расширения до 656, причем с трансформацией каждой койки под реанимационную. В строительстве задействованы все службы столичного комплекса городского хозяйства – это более двух тысяч человек и свыше 400 единиц техники. В конце прошлой недели строители, к примеру, практически завершили прокладку инженерных сетей.

Департамент здравоохранения Москвы уже набирает персонал в больницу. Ясно, что работа медиков здесь будет связана с высоким риском. Поэтому инфекционистам предлагают зарплату до 375 тысяч рублей в месяц, анестезиологам-реаниматологам – до 450 тысяч, заведующему инфекционным отделением – до 250 тысяч.

О том, в каком темпе планируют работать врачи в Голохвастово, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал председатель Ассоциации управленцев здравоохранения, хирург Муслим Муслимов, которому в новой больнице поручено отвечать за первичный прием инфекционных пациентов.

ВЗГЛЯД: Муслим Ильясович, когда больница откроется, по каким критериям вы будете распределять людей при первичном осмотре?

Муслим Муслимов (фото: oprf.ru)

Муслим Муслимов: Пациенты делятся на три категории. Первая – тяжело больные с осложнениями. Такие пациенты требуют тотального внимания со стороны доктора, например, в отделении пульмонологии (это лечение легких и дыхательных путей), и вероятного перевода в реанимацию.

Ко второй категории относятся пациенты с явными симптомами. У них одышка, развитая пневмония, но они лечатся в обычных терапевтических условиях, обычно благополучно переносят осложнения и затем выписываются домой.

К третьей категории относятся люди, которые госпитализируются с первыми признаками. То есть при осмотре врачи скорой определяют высокую температуру, но в больнице при диагностических манипуляциях, компьютерной томографии врачи уже не видят никаких осложнений. Заболевание может протекать при повышенной температуре с сухим кашлем и рядом осложнений типа фарингита, ларингита или бронхита.

В зависимости от сложности пациентов могут направлять в разные лечебные учреждения Москвы. Помимо городских и ведомственных бюджетных учреждений, участвуют и частные клиники. Это Одинцовский клинический госпиталь Лапино, который был переоборудован под прием инфекционных пациентов, и клиника МЕДСИ в Отрадном на Пятницком шоссе в Подмосковье. Там для таких пациентов подготовлено тоже несколько сот коек, и коллеги говорят, что эти койки уже загружены.

Помимо этого, частная медицина теперь продолжила работать не только на неотложную помощь, но еще и на прием плановых пациентов. Множество частных лабораторий проводят обследование на COVID-19. И при обнаружении первых признаков они перенаправляют пациентов в государственные больницы. Это сильно помогает. Сразу вводится карантин на предприятии или в местах, которые посещал этот пациент. Наконец-то частная и государственная медицина работают слаженно.

При этом большое количество людей проходят лечение в домашних условиях. Они находятся на самоизоляции. Вот таким образом идет распределение потоков.

ВЗГЛЯД: Есть ли потолок, после которого Москве не хватит коек, как это случилось в городах Италии?

М. М.: Все зависит от эпидемиологической обстановки. Пока город хорошо справляется – пациенты вовремя получают всю необходимую помощь в полном объеме, препаратов достаточно. Медики огромными усилиями стараются как можно быстрее выписать пациентов, у которых уже нет симптомов и которые получили необходимое лечение, чтобы освободить койку для новых пациентов.

На мой взгляд, у нас в целом «оборот койки» будет рекордным, потому что количество выписанных пациентов с каждым днем все больше.

Впрочем, РФ в этом плане повезло. Когда китайцы столкнулись с этой бедой, у них не было никакого международного опыта. У врачей в Италии опыт был только китайский. Из-за этого итальянская система испытала невероятный стресс.

А мы учли зарубежный опыт. У нас, в том числе и у представителей нашей Ассоциации управленцев, есть чаты, платформы, с помощью которых мы обмениваемся опытом, при этом нам помогают с переводами материалов с китайского, корейского, итальянского языков.

Например, так мы узнали о четкой рекомендации не использовать при лечении стероидные противовоспалительные препараты типа ибупрофен и нурофен. Только парацетамол – для снижения температуры. Информация о взаимодействии препаратов и их применении при тех или иных осложнениях очень помогает.

ВЗГЛЯД: В последнее время большое внимание привлекает такой термин, как «внебольничная пневмония». В социальных сетях пишут, будто количество таких диагнозов возросло, вспоминают еще ноябрьские сообщения прессы о том, что уже тогда наблюдалась вспышка такого рода пневмонии. Правда ли, что COVID уже тогда мог попасть в Россию?

М. М.: Есть международный медицинский классификатор болезней МКБ-10. В нем упоминается такое заболевание, как вирусная пневмония. По любому диагнозу такую пневмонию можно назвать внебольничной. То есть это просто то заболевание, которое возникло вне медицинского учреждения. Если же пациент поступил в больницу без явных признаков заболевания и затем у него появляется пневмония, то это и есть внутрибольничная пневмония.

В моменты сезонных пиков заболеваемости обычным гриппом (например, поздней осенью), мы, врачи, наблюдаем рост такого рода пневмоний. Это не значит, что все пневмонии вызваны именно COVID. Они идут вперемешку.

ВЗГЛЯД: У вас есть своя точка зрения, когда ожидать пика распространения COVID?

М. М.: Предсказаний по поводу выхода на так называемое плато много, но большая часть специалистов склоняется к тому, что в течение ближайшего времени количество осложнений начнет сходить на нет. Во всяком случае, мы очень на это надеемся.

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