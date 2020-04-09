 

Кремль отреагировал на отказ Израиля передавать РФ Александровское подворье

09.04.2020, 13:08, Новости дня

Кремль надеется, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для Москвы это очень важный вопрос, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал, что во время недавнего визита в Израиль президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьера Биньямина Нетяньяху за решение израильской стороны передать РФ Александровское подворье. Он отметил, что Россия, ее верующие и церковь очень высоко оценили такую дружескую позицию Израиля.

«Насколько мы понимаем, сейчас затруднения возникли в связи с судебным оперированием какой-то из сторон против этого. Безусловно, мы надеемся, что израильская сторона сохранит свою приверженность решению о передаче этого подворья. Это очень важно для нас», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, были ли какие-то договоренности между Москвой и Израилем и будет ли РФ участвовать в судебном процессе в связи с приостановлением передачи прав на Александровское подворье.

В среду стало известно, что Израиль остановил передачу РФ Александровского подворья в Иерусалиме.



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