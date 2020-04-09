В американской тюрьме произошел бунт из-за коронавируса
09.04.2020, 13:08, Новости дня
Десятки заключенных американской тюрьмы в штате Вашингтон отказались подчиняться требованиям администрации и устроили акцию протеста из-за распространения в пенитенциарном учреждении коронавирусной инфекции, сообщили СМИ.
Как информирует «Российская газета» со ссылкой на Национальное общественное радио (NPR), более сотни арестантов активно выражали недовольство тем, что у шести содержащихся в этой тюрьме преступников было диагностировано заболевание COVID-2019.
Ситуацию удалось взять под контроль лишь после применения охраной спецсредств, включая перцовый газ и светошумовые гранаты.
Отмечается, что всех выявленных заболевших перевели в отдельный блок и обязали носить маски. Тюремная охрана также получила средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции в виде респираторных масок.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.
Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в мире более чем у 1,5 млн человек результат теста на коронавирус оказался положительным. Умерли 87 тыс. 705 человек, выздоровели 290 тыс. 681 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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