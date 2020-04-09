В американской тюрьме произошел бунт из-за коронавируса

09.04.2020, 13:08, Новости дня

Десятки заключенных американской тюрьмы в штате Вашингтон отказались подчиняться требованиям администрации и устроили акцию протеста из-за распространения в пенитенциарном учреждении коронавирусной инфекции, сообщили СМИ.

Как информирует «Российская газета» со ссылкой на Национальное общественное радио (NPR), более сотни арестантов активно выражали недовольство тем, что у шести содержащихся в этой тюрьме преступников было диагностировано заболевание COVID-2019.

Ситуацию удалось взять под контроль лишь после применения охраной спецсредств, включая перцовый газ и светошумовые гранаты.

Отмечается, что всех выявленных заболевших перевели в отдельный блок и обязали носить маски. Тюремная охрана также получила средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции в виде респираторных масок.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в мире более чем у 1,5 млн человек результат теста на коронавирус оказался положительным. Умерли 87 тыс. 705 человек, выздоровели 290 тыс. 681 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.