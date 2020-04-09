Личное: Толстая. Нищая. Тупая

09.04.2020, 13:06, Разное

Вы знаете, за что меня любят? А за что ненавидят? Только не смейтесь — за одно и то же.

Свиней я называю свиньями. Баранов — баранами. Жирных — жирными, лядей — лядьми и так далее.



Фото: Соцсети

Вместе с тем, я не знаю ни одного человека, который бы любил людей больше меня.

Те, кто любит меня, это понимают. Те, кто ненавидят — просто тупые.

Моё глубокое убеждение в том, что нет никакого пряника. Есть только кнут — только им можно заставить человека встать и сделать что-то хорошее для себя.

Берём жирную за её толстую руку. Подводим к зеркалу и говорим: смотри, какая ты всё же свинья!

Вот твои жирные плечи. Вот безобразная спина. Вот рыхлая жопа, а вот тут — свиные окорока, вместо ног!

И всё. Дальше от меня ничего не зависит. Я обидела человека, а дальше только ей решать, как быть дальше. Я раскрыла глаза ей, она узнала правду, и у неё теперь два варианта: измениться к лучшему или возненавидеть меня.

Хуже ей, если она возненавидит меня, точно не станет. Зато есть шанс, что выбрав другой вариант, она станет лучше. Более красивой. Здоровой. Половая жизнь наладится. Из бесполезной свиньи вылупится прекрасная женщина.

Или взять нищеброда. Всё — то же самое. Беру за руку, объясняю, что он — нищеброд. Опять же, два варианта: принять правду, сказать спасибо и измениться, или возненавидеть, обидеться и так далее.

Я ли не самая добрая? Я.

Я рада, что сейчас многие остались без денег. Нет-нет, мне вас жалко, я вас люблю. Но именно сейчас, когда коронавирус и государство сунули вас мордой в ваше дерьмо, это есть хорошо.

Это — стимул!

Хреновато без денег, зайчик? Ни накоплений, ни теперь и работы? Ты — нищеброд, мой зайчик! Потому что не сделал ничего, чтобы себя обезопасить, а потому сейчас лакаешь мордой дерьмо!

Обидно стало? Это прекрасно.

Я верю, что нынешняя ситуация, как я, открыла вам правду: без денег очень херово, а раз у вас их нет, то это вы виноваты сами — не использовали все свои шансы. Пусть для вас это Откровение Миро станет поводом подвигать лапками, взбить масло и всплыть наверх.

Любой шанс нужно использовать. Даже самый, казалось бы, призрачный — чем чёрт не шутит?

Я, например, всегда покупаю лотерейный билетик, потому что мне мало денег на жизнь, в которой бы я почувствовала себя хорошо.

Главное, знать, какой билетик стоит купить. Я выбираю хороший джекпот как в Евроджекпоте.

90 миллиончиков евро — это нормально. Тем более, что если и вновь никто не угадает все 7 номеров, победители второй или даже третьей призовой категории получат сильно увеличенные призы.

А почему бы и нет? Где нам ещё взять 90 лямов хорошей европейской валюты, если не выиграть их?