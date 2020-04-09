 

Экс-министр Михаил Абызов женился в СИЗО на бывшей стюардессе

09.04.2020, 13:00, Разное

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился на своей возлюбленной Валентине Григорьевой, бывшей стюардессе и сестре экс-ангела Victoria’s Secret Кати Григорьевой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию в следственном изоляторе “Лефортово”, торжество состоялось еще 25 марта в СИЗО. Заявление о заключении брака со своей 29-летней невестой 47-летний Абызов подал в начале марта. Свадьба состоялась в назначенный день, но были опасения о возможном переносе даты из-за коронавируса. 

Михаил Абызов в Басманном судеВалентина Григорьева в Басманном суде

Я счастлива, что выхожу замуж за любимого человека. Верю, что этот шаг, безусловно, добавит и Михаилу сил и уверенности в текущей ситуации,

– говорила РБК Григорьева. С Абызовым, по ее словам, она познакомилась в соцсетях в 2016 году: якобы тогда еще министр увидел ее аккаунт в Instagram и влюбился. В сентябре 2018-го у них родился сын Матвей, который в настоящий момент проживает вместе с матерью в Италии. Первой женой Абызова была Екатерина Сиротенко, трое их детей родились в США и имеют гражданство этой страны: сын Даниэль живет в Америке, сын Никита и дочь Зоя – в Великобритании.

Отметим, Михаила Абызова арестовали в марте прошлого года по делу о хищении и выводе в офшоры 4 миллиардов рублей у новосибирских энергетических компаний “Сибэко” и “Региональных электрических сетей”. Ему предъявили еще несколько обвинений, но экс-министр свою вину не признает.

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