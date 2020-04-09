Кто круче: внебрачный сын Арнольда Шварценеггера пошел по стопам отца

09.04.2020, 13:00, Разное

Джозеф Баэна – сын Арнольда Шварценеггера и его бывшей домработницы Милдред Баэны. Он родился в 1997 году, когда актер находился в официальном браке. Более того: четвертый общий ребенок Арнольда с супругой – Кристофер – родился 27 сентября 1997 года, всего лишь на несколько дней раньше Джозефа – Милдред родила его 2 октября. Шварценеггер скрывал факт отцовства от своей тогдашней супруги Марии Шрайвер до 2011 года.

Как и отец, Джозеф увлекается спортом. В прошлом году он открыл свой первый фитнес-клуб, получивший название Joe’s Gym. С тех пор в Instagram молодого человека стало еще больше фотографий его накаченного тела – отец такое поведение, конечно же, одобряет. В прошлом бодибилдер Арнольд и сам часто захаживает в зал к сыну.

Вчера Джозеф поделился в Instagram очередным снимком, на котором повторяет знаменитую стойку отца. Фотография моментально разлетелась по сети и получила сотни восторженных комментариев.

Джозеф Баэна (22 года) Арнольд Шварценеггер (29 лет)

В 2011 году Шварценеггер расстался с супругой Марией Шрайвер. Тогда же стало известно о его внебрачном сыне Джозефе. С тех пор Арнольд открыто говорит о прошлом:

Я немало напортачил и сделал больно женщине, которая поддерживала меня больше всех. Но концентрироваться на боли не хочу – прошлого все равно не изменишь. Куда важнее стараться сделать лучше свое будущее и быть хорошим отцом своим детям. Я смотрю на пятерых взрослых людей, которые появились на свет благодаря мне, и вижу, что у каждого своя чудесная жизнь. Если раньше я заботился о них, то теперь уже эти ребята приходят ко мне в больницу после операций. Вообще, дети – лучшее лекарство от смерти. После клонирования, конечно. (Смеется.) Именно благодаря им мы продолжаем жизнь. Черт возьми, да они даже лучше клонов!

У Шварценеггера есть четверо детей от Марии Шрайвер: 30-летняя Кэтрин, 28-летняя Кристина, 26-летний Патрик и 22-летний Кристофер. А также 22-летний сын Джозеф от Милдред Баэны.

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Публикация от Joseph Baena (@projoe2)30 Июл 2019 в 8:37 PDT