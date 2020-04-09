 

Кто круче: внебрачный сын Арнольда Шварценеггера пошел по стопам отца

09.04.2020, 13:00, Разное

Джозеф Баэна – сын Арнольда Шварценеггера и его бывшей домработницы Милдред Баэны. Он родился в 1997 году, когда актер находился в официальном браке. Более того: четвертый общий ребенок Арнольда с супругой – Кристофер – родился 27 сентября 1997 года, всего лишь на несколько дней раньше Джозефа – Милдред родила его 2 октября. Шварценеггер скрывал факт отцовства от своей тогдашней супруги Марии Шрайвер до 2011 года.

Как и отец, Джозеф увлекается спортом. В прошлом году он открыл свой первый фитнес-клуб, получивший название Joe’s Gym. С тех пор в Instagram молодого человека стало еще больше фотографий его накаченного тела – отец такое поведение, конечно же, одобряет. В прошлом бодибилдер Арнольд и сам часто захаживает в зал к сыну.

Вчера Джозеф поделился в Instagram очередным снимком, на котором повторяет знаменитую стойку отца. Фотография моментально разлетелась по сети и получила сотни восторженных комментариев.

Джозеф Баэна (22 года)Арнольд Шварценеггер (29 лет)

В 2011 году Шварценеггер расстался с супругой Марией Шрайвер. Тогда же стало известно о его внебрачном сыне Джозефе. С тех пор Арнольд открыто говорит о прошлом: 

Я немало напортачил и сделал больно женщине, которая поддерживала меня больше всех. Но концентрироваться на боли не хочу – прошлого все равно не изменишь. Куда важнее стараться сделать лучше свое будущее и быть хорошим отцом своим детям. Я смотрю на пятерых взрослых людей, которые появились на свет благодаря мне, и вижу, что у каждого своя чудесная жизнь. Если раньше я заботился о них, то теперь уже эти ребята приходят ко мне в больницу после операций. Вообще, дети – лучшее лекарство от смерти. После клонирования, конечно. (Смеется.) Именно благодаря им мы продолжаем жизнь. Черт возьми, да они даже лучше клонов!

У Шварценеггера есть четверо детей от Марии Шрайвер: 30-летняя Кэтрин, 28-летняя Кристина, 26-летний Патрик и 22-летний Кристофер. А также 22-летний сын Джозеф от Милдред Баэны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Joseph Baena (@projoe2)30 Июл 2019 в 8:37 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Ростех разработал противопожарную систему для объектов, в которых происходит массовое скопление людей

03.04 / Дженнифер Энистон отказывала Брэду Питту в сексе девять месяцев

25.02 / Перечислены лучшие модели японских автомобилей на вторичном рынке

03.04 / Умер легендарный дизайнер обуви Серджио Росси

09.04 / Мнение: Письмо: “Выровнять позиции в поле”

30.05 / Ученые подошли вплотную к получению первой вакцины против стрептококка

02.05 / Мнение: Письмо: “Девочка без крючка, с одними массажами”

04.02 / Мнение: Дефицит работы в России

18.03 / AMD перестанет разрабатывать «малые ядра» для процессоров

09.04 / В США представили «умный» унитаз, способный моментально брать анализы и выявлять болезни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска