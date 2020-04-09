 

Число скончавшихся от коронавируса в США приближается к 15 тысячам

09.04.2020, 12:56, Новости дня

Очередной печальный рекорд по количеству умерших от коронавируса в США был поставлен в среду.

Всего в США вирус выявлен у 431 тысячи человек, скончались 14700.

Согласно Университету Джонса Хопкинса, во вторник жертвами вируса стали 1858 человек. В среду их число увеличилось на 1922 человека.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил журналистам в среду, что в его штате во вторник было 779 смертей, связанных с коронавирусом. Это самое большое число летальных случаев за один день, о котором сообщили представители властей штата.

При этом исследователи говорят, что пик смертности еще не наступил. Согласно модели, разработанной Институтом показателей и оценок здоровья Вашингтонского университета в Сиэтле, наибольшее число смертных случаев в США произойдет в районе воскресенья.



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