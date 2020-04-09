 

Украина и сепаратисты договорились обменяться заключенными перед Пасхой

09.04.2020, 12:55, Новости дня

Украина и поддерживаемые Россией сепаратисты на востоке страны договорились о новом обмене заключенными перед православной Пасхой.

Российская и украинская стороны в так называемой Трехсторонней контактной группе сделали объявление вечером в среду после видеоконференции.

В ходе переговоров были достигнуты «принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц» не позднее Пасхи, говорится в сообщении, размещенном на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Пока неизвестно, сколько заключенных будут обменяны.

Последний обмен заключенными в декабре 2019 года затронул 200 человек.



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